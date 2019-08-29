Одеситів і гостей міста запрошують на концерт «Fusion Fest» біля Воронцовської колонади



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Відкриття відбудеться після реставрації Воронцовської колонади і концертна програма «Fusion Fest» до Дня міста Одеси

31 серпня 2019 року в рамках святкування 225-ї річниці з дня заснування міста Одеси відбудеться урочисте відкриття Воронцовської колонади після реставрації.

Початок - о 20:00.

Також біля колонади, на відтвореному майданчику у вигляді амфітеатру, присутнім буде представлена концертна програма «Fusion Fest».

Перед гостями виступлять солісти та колективи Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка.

Фестиваль ознайомить одеситів і гостей міста з різними музичними напрямками - як з шедеврами класичного музичного мистецтва, так і з творами української та одеської тематики.

«Fusion Fest» - традиційний творчий проєкт, який проводиться в Одесі щорічно на різних локаціях міста.