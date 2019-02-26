Одеситів попередили про відключення води



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У зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде відключено воду ряду споживачів

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водогоні діаметром 400 мм за адресою: вул. Канатна, 122

27 лютого 2019 року з 09:30 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

Канатна, 100-134 і 99-103;

пров. Матросова,

пров. Бісквітний,

Семінарська, 5-15б,

проспект Гагаріна, 10-16 / 4,

пров. Середньофонтанський,

пров. Слєпньова,

проспект Шевченка, 2, 4, 4а, 4б.

Увага: заплановані роботи і відключення води на 26 лютого скасовуються.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).