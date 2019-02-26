Одеситів попередили про відключення води
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Розсилка
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде відключено воду ряду споживачів
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водогоні діаметром 400 мм за адресою: вул. Канатна, 122
27 лютого 2019 року з 09:30 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:
- Канатна, 100-134 і 99-103;
- пров. Матросова,
- пров. Бісквітний,
- Семінарська, 5-15б,
- проспект Гагаріна, 10-16 / 4,
- пров. Середньофонтанський,
- пров. Слєпньова,
- проспект Шевченка, 2, 4, 4а, 4б.
Увага: заплановані роботи і відключення води на 26 лютого скасовуються.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.
Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).