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    Одеситів попередили про відключення води

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    Одеситів попередили про відключення води

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде відключено воду ряду споживачів

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водогоні діаметром 400 мм за адресою: вул. Канатна, 122

    27 лютого 2019 року з 09:30 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

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    • Канатна, 100-134 і 99-103;
    • пров. Матросова,
    • пров. Бісквітний,
    • Семінарська, 5-15б,
    • проспект Гагаріна, 10-16 / 4,
    • пров. Середньофонтанський,
    • пров. Слєпньова,
    • проспект Шевченка, 2, 4, 4а, 4б.

    Увага: заплановані роботи і відключення води на 26 лютого скасовуються.

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

    Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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