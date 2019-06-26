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    Одеситів попередили про відключення води у Приморському районі

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    Одеситів попередили про відключення води у Приморському районі

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде припинено подавання води ряду споживачів Приморського району

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водогоні діаметром 300 мм за адресою: вул. Отрадна, 15

    26 червня 2019 року з 09:00 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

    • Італійський бульвар,
    • вул. Леонтовича,
    • вул. Отрадна,
    • Лідерсовський бульвар,
    • вул. Затишна,
    • вул. Морська,
    • вул. Азарова,
    • Лермонтовський пров.,
    • вул. Пантелеймонівська, 3-5, 2-34,
    • Обсерваторний пров.,
    • вул. Віри Інбер,
    • Мукачівський пров.,
    • дельфінарій "НЕМО",
    • пляж «Ланжерон»,
    • вул. Чорноморська.

    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

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