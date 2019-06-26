Одеситів попередили про відключення води у Приморському районі
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде припинено подавання води ряду споживачів Приморського району
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водогоні діаметром 300 мм за адресою: вул. Отрадна, 15
26 червня 2019 року з 09:00 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:
- Італійський бульвар,
- вул. Леонтовича,
- вул. Отрадна,
- Лідерсовський бульвар,
- вул. Затишна,
- вул. Морська,
- вул. Азарова,
- Лермонтовський пров.,
- вул. Пантелеймонівська, 3-5, 2-34,
- Обсерваторний пров.,
- вул. Віри Інбер,
- Мукачівський пров.,
- дельфінарій "НЕМО",
- пляж «Ланжерон»,
- вул. Чорноморська.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.