Одеситів попередили про відключення води у Приморському районі



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У зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде припинено подавання води ряду споживачів Приморського району

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водогоні діаметром 300 мм за адресою: вул. Отрадна, 15

26 червня 2019 року з 09:00 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

Італійський бульвар,

вул. Леонтовича,

вул. Отрадна,

Лідерсовський бульвар,

вул. Затишна,

вул. Морська,

вул. Азарова,

Лермонтовський пров.,

вул. Пантелеймонівська, 3-5, 2-34,

Обсерваторний пров.,

вул. Віри Інбер,

Мукачівський пров.,

дельфінарій "НЕМО",

пляж «Ланжерон»,

вул. Чорноморська.

Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.