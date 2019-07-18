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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    До уваги одеситів: відключення води на 19 липня

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних робіт із заміни засувки діаметром 50 мм і переключення водопровідного вводу житлового будинку за адресою: Миколаївська дорога, 301, 19 липня 2019 року з 09:00 до 20:30 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

    • Миколаївська дорога, 245-311,
    • вул. Красна,
    • вул. 1-а Сортувальна,
    • вул. Векслера,
    • вул. Лузанівська,
    • гідропарк «Лузанівка»,
    • магазин «МЕТРО».

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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