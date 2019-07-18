Одеситів попередили про відключення водопостачання
До уваги одеситів: відключення води на 19 липня
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних робіт із заміни засувки діаметром 50 мм і переключення водопровідного вводу житлового будинку за адресою: Миколаївська дорога, 301, 19 липня 2019 року з 09:00 до 20:30 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:
- Миколаївська дорога, 245-311,
- вул. Красна,
- вул. 1-а Сортувальна,
- вул. Векслера,
- вул. Лузанівська,
- гідропарк «Лузанівка»,
- магазин «МЕТРО».
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).