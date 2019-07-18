Одеситів попередили про відключення водопостачання



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До уваги одеситів: відключення води на 19 липня

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних робіт із заміни засувки діаметром 50 мм і переключення водопровідного вводу житлового будинку за адресою: Миколаївська дорога, 301, 19 липня 2019 року з 09:00 до 20:30 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

Миколаївська дорога, 245-311,

вул. Красна,

вул. 1-а Сортувальна,

вул. Векслера,

вул. Лузанівська,

гідропарк «Лузанівка»,

магазин «МЕТРО».

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).