Одеситів попередили про відключення водопостачання



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Відключення води в Лиманському районі на 2 серпня

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома жителів передмістя, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних робіт з ремонту водоводу діаметром 900 мм за адресою с. Ліски 02 серпня 2019 року з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води в такий споживачам області:

с. Ліски,

с. Крижанівка,

с. Фонтанка,

ТРЦ «Рів'єра»,

с. Вапнярка,

с. Нова Дофінівка.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).