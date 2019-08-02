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    Новини

    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    Відключення води в Лиманському районі на 2 серпня

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома жителів передмістя, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних робіт з ремонту водоводу діаметром 900 мм за адресою с. Ліски 02 серпня 2019 року з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води в такий споживачам області:
    • с. Ліски,
    • с. Крижанівка,
    • с. Фонтанка,
    • ТРЦ «Рів'єра»,
    • с. Вапнярка,
    • с. Нова Дофінівка.
    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.
     
    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).
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