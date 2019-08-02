Одеситів попередили про відключення водопостачання
Відключення води в Лиманському районі на 2 серпня
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома жителів передмістя, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних робіт з ремонту водоводу діаметром 900 мм за адресою с. Ліски 02 серпня 2019 року з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води в такий споживачам області:
- с. Ліски,
- с. Крижанівка,
- с. Фонтанка,
- ТРЦ «Рів'єра»,
- с. Вапнярка,
- с. Нова Дофінівка.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).