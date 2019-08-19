Одеситів попередили про відключення водопостачання



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Відключення води в Приморському районі на 19 серпня

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт по переключенню водопроводу діаметром 200 мм за адресою: Французський бульвар кут пров. Санаторний, 19 серпня 2019 року з 09:00 до 22:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

Французький бульвар, 8-66, 15-89,

пер. Шампанський,

пер. Кренкеля,

пер. Каркашадзе,

пер. Дунаєва,

пер. Удєльний,

пер. Санаторний.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)