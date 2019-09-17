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    Новини

    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    Відключення води в мікрорайоні «Застава-2» на 17 вересня

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки водопроводу діаметром 300 мм за адресою ринок «Застава-2»

    17 вересня 2019 року з 09:00 до 21:00

    буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

    • вул. Дальницька,
    • вул. Мельницька,
    • вул. В. Стуса,
    • вул. Бабеля,
    • вул. Бугаївська,
    • вул. Строганова,
    • вул. Желябова,
    • вул. Райдужна,
    • вул. Литовська,
    • вул. Фабрична,
    • вул. Акордна,
    • вул. Онежська,
    • вул. Середня, 83б, 83в,
    • 1-й-5-й Травневі провулки.

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).
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