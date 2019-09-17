Одеситів попередили про відключення водопостачання
Відключення води в мікрорайоні «Застава-2» на 17 вересня
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки водопроводу діаметром 300 мм за адресою ринок «Застава-2»
17 вересня 2019 року з 09:00 до 21:00
буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:
- вул. Дальницька,
- вул. Мельницька,
- вул. В. Стуса,
- вул. Бабеля,
- вул. Бугаївська,
- вул. Строганова,
- вул. Желябова,
- вул. Райдужна,
- вул. Литовська,
- вул. Фабрична,
- вул. Акордна,
- вул. Онежська,
- вул. Середня, 83б, 83в,
- 1-й-5-й Травневі провулки.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).