Одеситів попередили про відключення водопостачання



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Відключення води в мікрорайоні «Застава-2» на 17 вересня

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки водопроводу діаметром 300 мм за адресою ринок «Застава-2»

17 вересня 2019 року з 09:00 до 21:00

буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

вул. Дальницька,

вул. Мельницька,

вул. В. Стуса,

вул. Бабеля,

вул. Бугаївська,

вул. Строганова,

вул. Желябова,

вул. Райдужна,

вул. Литовська,

вул. Фабрична,

вул. Акордна,

вул. Онежська,

вул. Середня, 83б, 83в,

1-й-5-й Травневі провулки.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).