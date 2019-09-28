Одеситів попередили про відключення водопостачання



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Відключення води в мікрорайоні «Лузанівка» на 30 вересня

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водоводі діаметром 1400 мм за адресою: пров. Соляний, 92.

30 вересня 2019 року з 09:00 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

вул. Лиманна,

вул. Залізнична, 1-7,

Соляні провулки,

1-5 Першотравневі провулки,

вул. Цимлянська,

вул. Лузанівська, 1-51 і 2-46,

Миколаївська дорога, 223-253,

вул. Восьмого березня,

вул. Локомотивна,

санаторій «Куяльник»,

ТОВ «Одескабель».



Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05.