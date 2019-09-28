Одеситів попередили про відключення водопостачання
Відключення води в мікрорайоні «Лузанівка» на 30 вересня
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водоводі діаметром 1400 мм за адресою: пров. Соляний, 92.
30 вересня 2019 року з 09:00 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:
- вул. Лиманна,
- вул. Залізнична, 1-7,
- Соляні провулки,
- 1-5 Першотравневі провулки,
- вул. Цимлянська,
- вул. Лузанівська, 1-51 і 2-46,
- Миколаївська дорога, 223-253,
- вул. Восьмого березня,
- вул. Локомотивна,
- санаторій «Куяльник»,
- ТОВ «Одескабель».
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05.