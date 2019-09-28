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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    Відключення води в мікрорайоні «Лузанівка» на 30 вересня

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста та області, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водоводі діаметром 1400 мм за адресою: пров. Соляний, 92.

    30 вересня 2019 року з 09:00 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

    • вул. Лиманна,
    • вул. Залізнична, 1-7,
    • Соляні провулки,
    • 1-5 Першотравневі провулки,
    • вул. Цимлянська,
    • вул. Лузанівська, 1-51 і 2-46,
    • Миколаївська дорога, 223-253,
    • вул. Восьмого березня,
    • вул. Локомотивна,
    • санаторій «Куяльник»,
    • ТОВ «Одескабель».


    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05.

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