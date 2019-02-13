Одеситів попередили про відключення водопостачання (адреси)
-
Розсилка
Повідомлення «Інфоксводоканала» про відключення води 13 лютого
ілія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водогоні діаметром 400 мм за адресою: пров. 4-й Житомирський, 6,
13 лютого 2019 року з 09:30 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:
- «Селекційний інститут»,
- Стєклова,
- Прирейкова,
- 4-й Житомирський,
- Учительська,
- Кутова,
- Рощева,
- Тираспольська,
- Самольотна.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.
Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).