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    Одеситів попередили про відключення водопостачання (адреси)

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання (адреси)

    Повідомлення «Інфоксводоканала» про відключення води 13 лютого

    ілія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водогоні діаметром 400 мм за адресою: пров. 4-й Житомирський, 6,

    13 лютого 2019 року з 09:30 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

    • «Селекційний інститут»,
    • Стєклова,
    • Прирейкова,
    • 4-й Житомирський,
    • Учительська,
    • Кутова,
    • Рощева,
    • Тираспольська,
    • Самольотна.

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

    Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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