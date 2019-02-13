Одеситів попередили про відключення водопостачання (адреси)



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Повідомлення «Інфоксводоканала» про відключення води 13 лютого

ілія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водогоні діаметром 400 мм за адресою: пров. 4-й Житомирський, 6,

13 лютого 2019 року з 09:30 до 24:00 буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

«Селекційний інститут»,

Стєклова,

Прирейкова,

4-й Житомирський,

Учительська,

Кутова,

Рощева,

Тираспольська,

Самольотна.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).