Одеситів запрошують на свято здорового способу життя
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У неділю в Одесі пройде День здоров'я. Програма заходу
7 квітня відзначається Всесвітній день здоров'я. Це глобальна кампанія, яка спрямована на привернення уваги кожної людини до питань охорони здоров'я та збереження свого здоров'я.
7 квітня 2019 року з 11:00 до 14:00 біля пам'ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі пройде свято здорового способу життя і флешмоб, присвячений Всесвітньому дню здоров'я.
Захід спрямований на пропаганду здорового способу життя. У рамках Дня здоров'я відбудуться: флешмоб за танцювальною фітнес-програмою ZUMBA, спортивна естафета «Веселі старти» та дитячий концерт.
Всі охочі зможуть взяти участь у безкоштовному майстер-класі з надання першої медичної допомоги, пройти експрес-тестування на ВІЛ у мобільній амбулаторії, виміряти артеріальний тиск і отримати консультацію фахівця з профілактики серцево-судинних та інших захворювань.