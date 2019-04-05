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    Одеситів запрошують на свято здорового способу життя

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    Одеситів запрошують на свято здорового способу життя

    У неділю в Одесі пройде День здоров'я. Програма заходу

    7 квітня відзначається Всесвітній день здоров'я. Це глобальна кампанія, яка спрямована на привернення уваги кожної людини до питань охорони здоров'я та збереження свого здоров'я.

    7 квітня 2019 року з 11:00 до 14:00 біля пам'ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі пройде свято здорового способу життя і флешмоб, присвячений Всесвітньому дню здоров'я.

    Захід спрямований на пропаганду здорового способу життя. У рамках Дня здоров'я відбудуться: флешмоб за танцювальною фітнес-програмою ZUMBA, спортивна естафета «Веселі старти» та дитячий концерт.

    Всі охочі зможуть взяти участь у безкоштовному майстер-класі з надання першої медичної допомоги, пройти експрес-тестування на ВІЛ у мобільній амбулаторії, виміряти артеріальний тиск і отримати консультацію фахівця з профілактики серцево-судинних та інших захворювань.

    День здоров'я в Одесі проводиться за підтримки Управління Верховного комісара ООН з питань біженців та департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради за участю Одеського міського Центру здоров'я.
    Організатори акції: громадські та благодійні організації «Десяте Квітня», «100% Життя», «Дорога до Дому», «Карітас Одеса УГКЦ», «Гідність», «Громадський рух переселенців « Маю право »,« Master beauty HUB », відділення «Клініка, дружня до молоді» міської студентської поліклініки, Студентська рада Одеського національного медичного університету.
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