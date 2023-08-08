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Працювали на ФСБ та «вагнерівців: на Донеччині викрито жіночу агентурну мережу

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Працювали на ФСБ та «вагнерівців: на Донеччині викрито жіночу агентурну мережу
Жительок Донеччини затримали під час збору розвідданих для РФ
фото СБУ

Росіяни завербували мешканок Покровського району ще до початку повномасштабного вторгнення

На Донеччині СБУ затримала трьох жінок під час збору розвідданих для ФСБ та «вагнерівців». Ще одна жінка, голова розвідниць, переховується в Росії. Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ. 

Слідчі встановили, передусім вони намагались виявити і «злити» агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову. Для збору розвідувальної інформації жінки обходили місцевість і приховано фотографували українські об’єкти.

«Усі отримані відомості передавали за двома каналами зв’язку – російському «куратору» з ФСБ та представнику «вагнерівців». Для комунікації використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів», – йдеться у повідомленні.

Переписка розвідниць з росіянами
Переписка розвідниць з росіянами
фото СБУ

СБУ затримала трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих. Також слідчі встановили особу резидентки (старшої) ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ для координації «підопічних» з території країни-агресорки.

За даними слідства, всі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Ще до 24 лютого 2022 року вони були завербовані окупантами і донедавна перебували в «режимі очікування».

«Під час обшуків за адресами проживання фігуранток виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ», – повідомили у СБУ. 

Жительки Донеччини працювали на ФСБ та ПВК «Вагнер»
Жительки Донеччини працювали на ФСБ та ПВК «Вагнер»
фото СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою); ч. 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 2, 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України).

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, планується повідомлення про підозру четвертій фігурантці, яка переховується в Росії.
Триває розслідування. Розвідницям загрожує довічне ув’язнення. 

Нагадаємо, СБУ затримала інформаторку РФ під час спроби передачі розвідданих окупантам. Жінка намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту президента України на Миколаївщині та підготувати масований повітряний удар по області. Розвідниця також мала виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. Цю інформацію РФ планувала використати для підготовки нового масованого ракетного удару по Миколаївщині.

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Теги: СБУ війна Донеччина

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