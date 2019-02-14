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    Одеська спортсменка стала чемпіонкою України зі стрільбі з лука

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    Поліна Ткаченко - Одеська спортсменка стала чемпіонкою України зі стрільбі з лука
    Поліна Ткаченко

    Вихованка Одеської спортшколи № 17 Поліна Ткаченко завоювала золоту нагороду чемпіонату України зі стрільби з лука серед кадетів і виконала норматив кандидата в майстри спорту

    З 9 по 12 лютого 2019 року в Черкасах проходив чемпіонат України зі стрільби з лука серед кадетів (2005 р.н. і молодші).

    Одесу на турнірі представляла вихованка дитячо-юнацької спортивної школи № 17 12-річна Поліна Ткаченко.

    У фіналі одеська спортсменка здобула перемогу над львів'янкою Анастасією Фадєєвою. Фінальний поєдинок завершився з рахунком 5: 5, і доля чемпіонства вирішувалася в перестрілці. Обидві спортсменки потрапили в «десятку». Більш точні вимірювання показали, що ближче до центру була стріла одеситки.

    У кваліфікації Поліна Ткаченко виконала норматив кандидата в майстри спорту, показавши результат 546 очок, який приніс спортсменці також перше місце на даній стадії.

    Поліна Ткаченко принесла Одесі першу золоту нагороду чемпіонату України в олімпійському луку, починаючи з 2010 року.

    Спортсменку до змагань підготувала тренер Валерія Ткаченко.

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