Одеська спортсменка стала чемпіонкою України зі стрільбі з лука



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Поліна Ткаченко

Вихованка Одеської спортшколи № 17 Поліна Ткаченко завоювала золоту нагороду чемпіонату України зі стрільби з лука серед кадетів і виконала норматив кандидата в майстри спорту

З 9 по 12 лютого 2019 року в Черкасах проходив чемпіонат України зі стрільби з лука серед кадетів (2005 р.н. і молодші).

Одесу на турнірі представляла вихованка дитячо-юнацької спортивної школи № 17 12-річна Поліна Ткаченко.

У фіналі одеська спортсменка здобула перемогу над львів'янкою Анастасією Фадєєвою. Фінальний поєдинок завершився з рахунком 5: 5, і доля чемпіонства вирішувалася в перестрілці. Обидві спортсменки потрапили в «десятку». Більш точні вимірювання показали, що ближче до центру була стріла одеситки.

У кваліфікації Поліна Ткаченко виконала норматив кандидата в майстри спорту, показавши результат 546 очок, який приніс спортсменці також перше місце на даній стадії.

Поліна Ткаченко принесла Одесі першу золоту нагороду чемпіонату України в олімпійському луку, починаючи з 2010 року.

Спортсменку до змагань підготувала тренер Валерія Ткаченко.