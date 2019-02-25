Одеські поліцейські розслідують обставини ДТП, внаслідок якої загинули дві людини



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Подія сталася близько третьої ночі на розі вулиць Івана та Юрія Лип й Інглезі за участю автомобіля ВАЗ

Попередньо встановлено, що 38-річний водій легковика, виїхавши на перехрестя, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Внаслідок удару кермувальник та його 25-річний пасажир загинули на місці.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлюються.