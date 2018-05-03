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    Одеські поліцейські затримали чоловіка з гранатою

    Правоохоронці вилучили предмет, схожий на гранату
    Працівниками Національної поліції під час проведення посилених заходів з охорони громадського порядку в місті Одеса, 2 травня, було виявлено чоловіка, який перебував на вулиці Жуковського, 13, неподалік від маршруту слідування колони маршу «Українського порядку». Про це інформує відділ комунікації Національної поліції України в
    • Сьогодні, 06:45
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    Правоохоронці вилучили предмет, схожий на гранату

    Працівниками Національної поліції під час проведення посилених заходів з охорони громадського порядку в місті Одеса, 2 травня, було виявлено чоловіка, який перебував на вулиці Жуковського, 13, неподалік від маршруту слідування колони маршу «Українського порядку».

    Про це інформує відділ комунікації Національної поліції України в Одеській області, повідомляє «Главком».

    В ході перевірки вказаної особи, з метою встановлення її особистості та поверхневого огляду, у неї була виявлена сумка чорного кольору, в якій знаходився предмет, зовні схожий на гранату.

    Наразі зловмисника затримано, його особа встановлюється. Однією з версій дій затриманого є вчинення стосовно учасників маршу протиправних дій.

    Тривають невідкладні слідчі дії.

    Одеса
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