Одеські школи приєдналися до Всеукраїнської акції # STOP_SEXтінг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одеських школярів навчали правил безпеки і захисту від можливих негативних впливів при користуванні Інтернетом

За ініціативою Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби до Дня безпечного Інтернету відбулася Всеукраїнська акція # STOP_SEXтінг.

В рамках акції в закладах загальної середньої освіти Одеси для учнів провели урок «Інтимні Селфі в Інтернеті - жарт або небезпечний ризик?»

Під час уроку учні переглянули відео та ознайомилися з поняттями «секстинг» і «онлайн-грумінг». Підлітки намагалися знайти відповідь на питання: у чому переваги і недоліки знайомства через Інтернет, чи варто заводити знайомства в мережі Інтернет з незнайомими людьми, як захистити себе.

Працюючи в групах, учні обговорили і склали алгоритм, як розпізнати шахрая в Інтернеті, убезпечити себе від онлайн-грумінг, діяти в ситуаціях, пов'язаних із шантажем.

Про те, як відзначався День безпечного Інтернету в закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, можна дізнатися, перейшовши за посиланням: «Разом до кращого Інтернету» (співпраця закладів загальної середньої освіти із закладами вищої освіти міста Одеси), «Разом до кращого Інтернету» (як відзначають День безпечного Інтернету в освітніх закладах).