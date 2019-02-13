Одеські школи приєдналися до Всеукраїнської акції # STOP_SEXтінг
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Розсилка
Одеських школярів навчали правил безпеки і захисту від можливих негативних впливів при користуванні Інтернетом
За ініціативою Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби до Дня безпечного Інтернету відбулася Всеукраїнська акція # STOP_SEXтінг.
В рамках акції в закладах загальної середньої освіти Одеси для учнів провели урок «Інтимні Селфі в Інтернеті - жарт або небезпечний ризик?»
Під час уроку учні переглянули відео та ознайомилися з поняттями «секстинг» і «онлайн-грумінг». Підлітки намагалися знайти відповідь на питання: у чому переваги і недоліки знайомства через Інтернет, чи варто заводити знайомства в мережі Інтернет з незнайомими людьми, як захистити себе.
Працюючи в групах, учні обговорили і склали алгоритм, як розпізнати шахрая в Інтернеті, убезпечити себе від онлайн-грумінг, діяти в ситуаціях, пов'язаних із шантажем.
Про те, як відзначався День безпечного Інтернету в закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, можна дізнатися, перейшовши за посиланням: «Разом до кращого Інтернету» (співпраця закладів загальної середньої освіти із закладами вищої освіти міста Одеси), «Разом до кращого Інтернету» (як відзначають День безпечного Інтернету в освітніх закладах).
День безпечного інтернету (Safer Internet Day) був введений за ініціативою європейських некомерційних організацій European SchoolNet і Insafe з 2004 року і відзначається у вівторок другого тижня лютого.
Цього року до Дня безпечного Інтернету приєдналися вже 140 країн. Для захисту дітей від сексуальних ризиків в Інтернеті за ініціативи Уповноваженого Президента України з прав дитини в Україні проводиться Всеукраїнська акція # STOP_SEXтінг. Матеріали до уроку розробила національний експерт із захисту дітей від насильства, яка працює в команді Уповноваженого Президента України з прав дитини, Анастасія Дьякова спільно з департаментом кіберполіції м.Києва та ювенальною превенцією Національної поліції України.
Секстинг - це обмін власними фото / відео / текстовими матеріалами інтимного характеру із застосуванням сучасних засобів зв'язку: мобільних телефонів, електронної пошти, соціальних мереж.
Онлайн-грумінг - це побудова в мережі Інтернет дорослим / групою дорослих осіб довірчих відносин з дитиною (підлітком) з метою отримання інтимних фото / відео і подальшим шантажем про поширення цих фото.