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    Одеські спортсмени успішно виступили на змаганнях зі стрибків на батуті

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    Одеські спортсмени успішно виступили на змаганнях зі стрибків на батуті

    Вихованці Одеської спортшколи №1 стали переможцями і призерами чемпіонату України і Всеукраїнських змагань серед вікових груп зі стрибків на батуті

    З 3 по 7 березня 2020 року в Харкові відбувся чемпіонат України та Всеукраїнські змагання серед вікових груп зі стрибків на батуті.

    У змаганнях взяли участь 120 спортсменів із семи областей України.

    Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.

    За підсумками змагань одеські спортсмени завоювали призові місця.

    Так, на чемпіонаті України в індивідуальних стрибках Софія Аларова зайняла 1 місце (категорія 2004-2007 рр.н.); Надія Лобач - 3 місце (категорія 2003 р.н. і старші). Також Софія Аларова, Тетяна Кукнерік і Катерина Кулешова стали переможцями в командному заліку серед дівчат.

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    Одеські спортсмени успішно виступили на змаганнях зі стрибків на батуті
    Одеські спортсмени успішно виступили на змаганнях зі стрибків на батуті
    Одеські спортсмени успішно виступили на змаганнях зі стрибків на батуті
    Одеські спортсмени успішно виступили на змаганнях зі стрибків на батуті
    Одеські спортсмени успішно виступили на змаганнях зі стрибків на батуті
    Одеські спортсмени успішно виступили на змаганнях зі стрибків на батуті
    Одеські спортсмени успішно виступили на змаганнях зі стрибків на батуті
    Одеські спортсмени успішно виступили на змаганнях зі стрибків на батуті
    Одеські спортсмени успішно виступили на змаганнях зі стрибків на батуті

    На всеукраїнському турнірі призові місця вибороли:

    • Кучеренко Андрій і Олександр Морозов - 1 місце (в синхронних стрибках);
    • Марія Брагар і Ніколетта Доценко - 1 місце (в синхронних стрибках);
    • Андрій Кучеренко - 1 місце в індивідуальних стрибках (2008-2009 рр. н.);
    • Владислава Кононенко - 2 місце в індивідуальних стрибках (2010-2011 рр. н.);
    • Марія Брагар - 2 місце в індивідуальних стрибках (2008-2009 рр. н.);
    • Ганна Коряк - 3 місце в індивідуальних стрибках (2010-2011 рр. н.);
    • Ніколетта Доценко - 3 місце в індивідуальних стрибках (2008-2009 рр. н.).
    спорт чемпіонат України одесити
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