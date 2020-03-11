Одеські спортсмени успішно виступили на змаганнях зі стрибків на батуті
Вихованці Одеської спортшколи №1 стали переможцями і призерами чемпіонату України і Всеукраїнських змагань серед вікових груп зі стрибків на батуті
З 3 по 7 березня 2020 року в Харкові відбувся чемпіонат України та Всеукраїнські змагання серед вікових груп зі стрибків на батуті.
У змаганнях взяли участь 120 спортсменів із семи областей України.
Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.
За підсумками змагань одеські спортсмени завоювали призові місця.
Так, на чемпіонаті України в індивідуальних стрибках Софія Аларова зайняла 1 місце (категорія 2004-2007 рр.н.); Надія Лобач - 3 місце (категорія 2003 р.н. і старші). Також Софія Аларова, Тетяна Кукнерік і Катерина Кулешова стали переможцями в командному заліку серед дівчат.
На всеукраїнському турнірі призові місця вибороли:
- Кучеренко Андрій і Олександр Морозов - 1 місце (в синхронних стрибках);
- Марія Брагар і Ніколетта Доценко - 1 місце (в синхронних стрибках);
- Андрій Кучеренко - 1 місце в індивідуальних стрибках (2008-2009 рр. н.);
- Владислава Кононенко - 2 місце в індивідуальних стрибках (2010-2011 рр. н.);
- Марія Брагар - 2 місце в індивідуальних стрибках (2008-2009 рр. н.);
- Ганна Коряк - 3 місце в індивідуальних стрибках (2010-2011 рр. н.);
- Ніколетта Доценко - 3 місце в індивідуальних стрибках (2008-2009 рр. н.).