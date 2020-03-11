Одеські спортсмени успішно виступили на змаганнях зі стрибків на батуті



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Вихованці Одеської спортшколи №1 стали переможцями і призерами чемпіонату України і Всеукраїнських змагань серед вікових груп зі стрибків на батуті

З 3 по 7 березня 2020 року в Харкові відбувся чемпіонат України та Всеукраїнські змагання серед вікових груп зі стрибків на батуті.

У змаганнях взяли участь 120 спортсменів із семи областей України.

Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.

За підсумками змагань одеські спортсмени завоювали призові місця.

Так, на чемпіонаті України в індивідуальних стрибках Софія Аларова зайняла 1 місце (категорія 2004-2007 рр.н.); Надія Лобач - 3 місце (категорія 2003 р.н. і старші). Також Софія Аларова, Тетяна Кукнерік і Катерина Кулешова стали переможцями в командному заліку серед дівчат.

На всеукраїнському турнірі призові місця вибороли: