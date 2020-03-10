Потяг у київському метро розповідає про неймовірних українських спортсменок (фото)



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У вагоні метро розміщено постери з історіями чемпіонок Фото: Київський метрополітен

Потяг присвячено виходу фільму «Пульс»

У столичному метро курсує кінопоїзд «Пульс», в якому розповідається про неймовірних українських спортсменок Оксану Ботурчук, Яну Клочкову, Ольгу Харлан, Олену Юрковську, Олександру Кононову, Ірину Мерлені, Марію Помазан.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Історії українських чемпіонок можна почитати у вагонах потягу синьої лінії метро (Оболонь – Теремки) у рамках спільного проєкту FILM.UA Group і Київського метрополітену – #укінонаметро.

«Досі не можу повірити, що про мене зняли фільм. Але, якщо чогось дуже сильно прагнути, – все можливо! Я не просто в це вірю, я це знаю. І найкращий приклад – мої спортивні перемоги та тріумф інших спортсменок», – розповіла паралімпійська чемпіонка Оксана Ботурчук.

«Пульс» - українська повнометражна спортивна драма режисера Сергія Чеботаренка, заснована на реальній історії української спортсменки, легкоатлетки, Паралімпійської чемпіонки 2008 року, п'ятикратної срібної та бронзової призерки літніх Паралімпійських ігор 2008, 2012 і 2016 років - Оксани Ботурчук.

Побачити фільм «Пульс» про дивовижну історію перемоги можна з 19 березня у кінотеатрах.

До слова, 9 березня у Київському національному академічному театрі оперети відбулася церемонія нагородження переможців щорічної всеукраїнської премії «Герої спортивного року».

Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року» — щорічний конкурс з визначення найкращих спортсменів, тренерів, фахівців спорту. Запроваджена Національним олімпійським комітетом України та Міністерством молоді та спорту за участі Української академії спорту.

Дотепер почесну відзнаку — статуетку атлета, який тримає на долоні олімпійські кільця, одержали понад 170 переможців.

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