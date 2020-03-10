Офіційно: на матч Польща – Україна у Хожуві через коронавірус глядачів не впустять
Наступні футбольні матчі у Польщі матимуть ось такий вигляд
Przegląd Sportowy
Коронавірусні карантини поглинули Польщу
Товариський матч збірних Польщі і України, який має відбутися 31 березня у Хожуві, проведуть без глядачів. Така ж доля спіткала ще один поєдинок за участю «Кадри» - 27 березня проти Фінляндії.
Про це польському часопису «Przegląd Sportowy» сповістив секретар Польського зв’язку пілки ножної Мацей Савіцкі.
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Та й взагалі, видання сповіщає, що епідемія коронавірусу паралізує польський спорт. Наступні спортивні змагання в сусідній країні скасовуються, або відбудуться без глядачів. Зокрема при порожніх трибунах гратимуться найближчі поєдинки футбольної Екстракляси.
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