Офіційно: на матч Польща – Україна у Хожуві через коронавірус глядачів не впустять



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Наступні футбольні матчі у Польщі матимуть ось такий вигляд Przegląd Sportowy

Коронавірусні карантини поглинули Польщу

Товариський матч збірних Польщі і України, який має відбутися 31 березня у Хожуві, проведуть без глядачів. Така ж доля спіткала ще один поєдинок за участю «Кадри» - 27 березня проти Фінляндії.

Про це польському часопису «Przegląd Sportowy» сповістив секретар Польського зв’язку пілки ножної Мацей Савіцкі.

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Та й взагалі, видання сповіщає, що епідемія коронавірусу паралізує польський спорт. Наступні спортивні змагання в сусідній країні скасовуються, або відбудуться без глядачів. Зокрема при порожніх трибунах гратимуться найближчі поєдинки футбольної Екстракляси.