Одеський губернатор Степанов пропонує будувати дороги за спеціальною формулою



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Максим Степанов пропонує змінити підходи до ремонту доріг

Губернатор Одещини Максим Степанов пропонує по-іншому виділяти гроші на ремонт доріг

Очільник Одеської облдержадміністрації Максим Степанов пропонує ввести середньострокове планування ремонту доріг по всій країні - на 3-5 років. Крім цього, обов'язково встановити чіткі критерії розподілу коштів дорожнього фонду - за спеціальною формулою. Про це йдеться в його зверненні до бюджетного комітету Верховної Ради.

«У нас немає чіткої методики розподілу коштів по областях. Все робиться в ручному режимі. Як наслідок, Одеська область, наприклад, в 2018 році фактично отримає на дороги місцевого і державного значення з різних джерел трохи більше 1 млрд грн, а це - 1,5% грошей від усього дорожнього фонду країни», - заявив Степанов, коментуючи своє звернення до депутатів.

Як приклад, Степанов наводить ситуацію з так званим митним експериментом - коли 50% від перевиконання платежів повинні йти на ремонт доріг. Але з 2018 року це норму змінили. Так, в липні Одеська область повинна була отримати 206 млн гривень, а в реальності надійшло 5 млн гривень.

Губернатор додає, що також проблемою є постійна зміна правил при наповненні дорожнього фонду. «Потрібне стабільне джерело його формування, без щорічних змін законодавства», - упевнений Максим Степанов.

Він вважає, що формульну методику розподілу коштів потрібно розробити і затвердити додатково. А всі ці зміни - закріпити в Бюджетному кодексі. Вони дозволять більш ефективно і завчасно планувати ремонт доріг по всій країні.