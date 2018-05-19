Одеську механізовану бригаду очолив екс-командир «Айдара»

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Фото: gazeta.ua Максим Марченко

Колишній командир бригади пішов вчитися до університету

Новим командиром 28-ї окремої механізованої бригади став полковник Максим Марченко. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на командування частини.

Колишній командир полковник Олег Зубовський, який керував бригадою протягом трьох років, буде вчитися на стратегічному факультеті національного університету оборони України імені І. Черняховського.

Марченко Максим Михайлович народився 10 лютого 1983 року в місті Слов'янськ Донецької області. У 2005 році закінчив Харківський інститут сухопутних військ. Пройшов службу від командира взводу до заступника командира бригади (92-ї окремої механізованої).

У 2015-2017 роках був командиром 24 окремого штурмового батальйону «Айдар». Брав участь у бойових діях на сході України.