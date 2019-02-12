Оновленою трасою «Одеса-Рені» поїхали перші авто



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Дорогу Одеса-Рені побудували за два роки, - президент

Час на дорогу від Одеси до Рені скоротився вдвічі - з 7 годин до 3, - Порошенко

Відремонтованою трасою «Одеса-Рені» поїхали перші автомобілі. Про це заявив президент Петро Порошенко під час відкриття новозбудованої дороги під час робочої поїздки до Одеської області.

«Ми завершуємо проект будівництва дороги Одеса – Рені і об’їзної дороги навколо Одеси. Раніше до Одеси з Рені можна було доїхати за 7-8 годин… тепер – треба їхати три години. Сьогодні ми можемо сказати, що з Рені до Одеси веде нова, гарно відремонтована дорога… Ми домовились з прем'єр-міністром Болгарії і з владою Румунії, що ми визначимо місце і побудуємо ще й міст через Дунай – для того, щоб скоротити відстань від Одеси до Румунії і до Болгарії», - зазначив голова держави.

За словами президента, дорога Одеса-Рені була побудована ще в 50-х роках минулого століття і з того часу взагалі не ремонтувалась. Тим не менше, у 2017-2018 рр., за два роки – у безпрецедентний термін була побудована нова дорога. Наразі залишились лише дрібні роботи з облаштування дороги, що будуть завершені у квітні.

При цьому він додав, що будівництво доріг стало можливим, завдяки політиці децентралізації.

Нагадаємо, за словами голови «Укравтодору» Славоміра Новака, відремонтовану трасу Одеса-Рені введуть в експлуатацію вже влітку цього року.