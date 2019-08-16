Оприлюднено стан якості води Чорного моря біля Одеси



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Результати моніторингових лабораторних досліджень за станом якості морської води

За результатами моніторингових лабораторних досліджень за станом якості морської води в місцях масового відпочинку проби морської води, які відібрані 12 серпня 2019 року, у визначених контрольних точках на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками відповідають гігієнічним вимогам, окрім пляжів.

Про це інформує ДУ «Одеський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України», повідомляє «Главком».

Не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам та гігієнічним вимогам вода у Чорному морі на пляжах:

13-а ст. Великого Фонтану,

10-а ст. Великого Фонтану,

«Аркадія».

Відпочиваючим рекомендовано утриматися від купання на цих пляжах до особливого розпорядження.