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    Оприлюднено стан якості води Чорного моря біля Одеси

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    Оприлюднено стан якості води Чорного моря біля Одеси

    Результати моніторингових лабораторних досліджень за станом якості морської води

    За результатами моніторингових лабораторних досліджень за станом якості морської води в місцях масового відпочинку проби морської води, які відібрані 12 серпня 2019 року, у визначених контрольних точках на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками відповідають гігієнічним вимогам, окрім пляжів.

    Про це інформує ДУ «Одеський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України», повідомляє «Главком».

    Не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам та гігієнічним вимогам вода у Чорному морі на пляжах:

    • 13-а ст. Великого Фонтану,
    • 10-а ст. Великого Фонтану,
    • «Аркадія».

    Відпочиваючим рекомендовано утриматися від купання на цих пляжах до особливого розпорядження.

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