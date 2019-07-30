Пам'ятник архітектури в центрі Одеси відремонтують за 4 млн грн



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Ремонтувати будуть будинок, в якому в ХХ столітті розміщувався театр «трам»

Вже в серпні цього року прибутковий будинок Генцельмана на вулиці Ланжеронівській, 24-а можуть почати ремонтувати. Про це стало відомо з тендеру, опублікованого на платформі «Prozorro».

Міське управління капбудівництва хоче повністю відновити фасад будівлі, покрівлю, двері, вікна і балкони. Крім того, в ув'язненні робіт на фасаді повинні встановити освітлення. Закінчити роботи повинні до грудня 2020 року.

Аукціон відбувся вчора, 29 липня, найменшу ціну запропонувало ТОВ «Будівельна компанія« Мега крок », за свої послуги вони хочуть 4 074 500 грн. Зараз цю пропозицію розглядає тендерний комітет. Їхнім єдиним конкурентом було приватне підприємство «Таміран», яке запропонувало відремонтувати будівлю за 4 075 000 грн.

Зазначимо, прибутковий будинок Генцельмана на вулиці Ланжеронівській є пам'ятником архітектури місцевого значення. Він побудований у другій половині XIX століття. У 20-х роках ХХ століття тут розміщувався театр робітничої молоді «трам». Зараз на першому поверсі будівлі знаходиться філія Одеського краєзнавчого музею «Степова Україна».