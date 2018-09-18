Пес напав на 6-річну дівчинку у Подільському: дитина в лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Життю дівчини нічого не загрожує

Алабай зірвався з прив'язі в приватному дворы і напав на сусідську дівчинку в місті Подольськ. Про це повідомляє Подільський міськвідділ поліції.

Інцидент стався ще в п'ятницю, 14 вересня. Постраждала дівчинка отримала множинні травми, зараз вона знаходиться в лікарні і її життю нічого не загрожує.

Викликала поліцію і відвезла дитину в лікарні господиня алабая. Вона помітила що собаки немає у дворі, почула крик на вулиці і вибігла допомогти дитині.

Джерело: usionline.com