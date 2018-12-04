Поліцейські затримали рецидивіста, який скоїв розбійний напад на одесита



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Зловмисник завдав потерпілому тілесні ушкодження та відібрав мопед, гроші й телефон, чим заподіяв збиток на суму більше 50 тисяч гривень

Правопорушення було скоєне на автомийці в Київському районі міста. Чоловік зайшов у приміщення підприємства з метою заволодіння чужим майном і, побачивши там хлопця, накинувся на нього з кулаками. Спричинивши потерпілому забій головного мозку, перелом щелепи та інші тілесні ушкодження, нападник забрав у нього готівку, ґаджет та мопед, на якому й поїхав з місця злочину.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Постраждалий звернувся до поліції. Вжитими заходами працівники Київського ВП встановили особу зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 23-річний місцевий житель.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, - зазначив заступник начальника Київського відділу поліції Павло Бобчинський. – Підозрюваного заарештовано. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна».