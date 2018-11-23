Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді



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Бійка в Приморському райсуді Одеси Фото: odessamedia.net

Анкетні дані усіх учасників конфлікту встановлені: більшість з них - жителі інших регіонів України

Поліцейські встановлюють обставини конфлікту в будівлі Приморського суду Одеси, де сьогодні розглядали справу про земельні махінації в Затоці.

Як повідомили в прес-службі ГУНП, під час судового засідання між групами підтримки обох сторін - учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку.

Завдяки діям поліції конфлікт було локалізовано. 49 осіб доставили в Портофранківське відділення поліції для встановлення обставин події, після чого їх діям буде дана правова кваліфікація.

Анкетні дані усіх учасників конфлікту встановлені: більшість з них - жителі інших регіонів України.

«Цікаво, що одна зі сторін судового процесу витрачає значні ресурси не тільки на адвокатів, а на подібні «заходи», вважаючи це дієвим інструментом відстояти свою позицію і не соромлячись запрошувати «тітушню» з інших областей. Виявляється, є ті, хто в це ще вірить», - прокоментував інцидент радник начальника одеської поліції Руслан Форостяк.