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    Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді

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    <div class="post-item__photo-author">Бійка в Приморському райсуді Одеси</div> - Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді
    Бійка в Приморському райсуді Одеси
    Фото: odessamedia.net

    Анкетні дані усіх учасників конфлікту встановлені: більшість з них - жителі інших регіонів України

    Поліцейські встановлюють обставини конфлікту в будівлі Приморського суду Одеси, де сьогодні розглядали справу про земельні махінації в Затоці.

    Як повідомили в прес-службі ГУНП, під час судового засідання між групами підтримки обох сторін - учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку.

    Завдяки діям поліції конфлікт було локалізовано. 49 осіб доставили в Портофранківське відділення поліції для встановлення обставин події, після чого їх діям буде дана правова кваліфікація.

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    Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді
    Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді
    Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді
    Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді
    Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді
    Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді
    Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді
    Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді
    Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді
    Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді
    Поліція Одеси затримала 49 осіб, які влаштували побоїще в суді

    Анкетні дані усіх учасників конфлікту встановлені: більшість з них - жителі інших регіонів України.

    «Цікаво, що одна зі сторін судового процесу витрачає значні ресурси не тільки на адвокатів, а на подібні «заходи», вважаючи це дієвим інструментом відстояти свою позицію і не соромлячись запрошувати «тітушню» з інших областей. Виявляється, є ті, хто в це ще вірить», - прокоментував інцидент радник начальника одеської поліції Руслан Форостяк. 

    суд Одеса земля бійка поліція Затока
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