Поліція затримала двох підозрюваних у нападі на лідера одеського «Автомайдану»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Устименко

В інтересах слідства правоохоронці поки не розкривають деталей

Поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на одеського активіста Віталія Устименка. Один з них перебував у Донецькій області, другий у Дніпрі.



Про це повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.



Жученко також зазначив, що у прокуратури є докази їхньої причетності до замахів.

Утім, в інтересах слідства, правоохоронці наразі не розкривають деталей.

Нагадаємо, 5 червня близько 13:40 в Одесі двоє невідомих напали на лідера одеського відділення організації «Автомайдан» Віталія Устименка.

Напад стався біля редакції «Громадського телебачення».

Устименко підозрює, що нападники намагалися вдарити його ножем в нирки, але не попали.



