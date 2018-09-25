Поліція затримала двох підозрюваних у нападі на лідера одеського «Автомайдану»
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Віталій Устименко
В інтересах слідства правоохоронці поки не розкривають деталей
Поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на одеського активіста Віталія Устименка. Один з них перебував у Донецькій області, другий у Дніпрі.
Про це повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.
Жученко також зазначив, що у прокуратури є докази їхньої причетності до замахів.
Утім, в інтересах слідства, правоохоронці наразі не розкривають деталей.
Нагадаємо, 5 червня близько 13:40 в Одесі двоє невідомих напали на лідера одеського відділення організації «Автомайдан» Віталія Устименка.
Напад стався біля редакції «Громадського телебачення».
Устименко підозрює, що нападники намагалися вдарити його ножем в нирки, але не попали.