  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція затримала двох підозрюваних у нападі на лідера одеського «Автомайдану»

    • Розсилка
    <span>Віталій Устименко</span> - Поліція затримала двох підозрюваних у нападі на лідера одеського «Автомайдану»
    Віталій Устименко

    В інтересах слідства правоохоронці поки не розкривають деталей

    Поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на одеського активіста Віталія Устименка. Один з них перебував у Донецькій області, другий у Дніпрі.

    Про це повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

    Жученко також зазначив, що у прокуратури є докази їхньої причетності до замахів.

    Утім, в інтересах слідства, правоохоронці наразі не розкривають деталей.

    Нагадаємо, 5 червня близько 13:40 в Одесі двоє невідомих напали на лідера одеського відділення організації «Автомайдан» Віталія Устименка.

    Напад стався біля редакції «Громадського телебачення».

    Устименко підозрює, що нападники намагалися вдарити його ножем в нирки, але не попали.


    телебачення автомайдан поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ