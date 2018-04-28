Пожежа в таборі «Вікторія»: прокуратура передала в суд справу екс-заступниці мера Одеси

На момент пожежі Цвірінько опікувалася гуманітарними питаннями у міській раді Одеси

Прокуратура Одеської області повідомляє, що передала до суду обвинувальний акт щодо колишньої заступниці міського голови Одеси Зінаїди Цвірінько у справі про загибель дітей внаслідок пожежі в таборі «Вікторія». Як повідомив 28 квітня прокурор Одещини Олег Жученко, документ направили до суду напередодні. «Вказана особа



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Зінаїда Цвірінько

На момент пожежі Цвірінько опікувалася гуманітарними питаннями у міській раді Одеси

Прокуратура Одеської області повідомляє, що передала до суду обвинувальний акт щодо колишньої заступниці міського голови Одеси Зінаїди Цвірінько у справі про загибель дітей внаслідок пожежі в таборі «Вікторія».

Як повідомив 28 квітня прокурор Одещини Олег Жученко, документ направили до суду напередодні.

«Вказана особа обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки… За даними слідства, неналежне виконання своїх службових обов'язків та несумлінне ставлення до них заступником голови міськради призвело до трагічних подій у позашкільному закладі «Вікторія», – йдеться в повідомленні.

На момент пожежі Цвірінько опікувалася гуманітарними питаннями у міській раді Одеси.

У прокуратурі нагадали, що на розгляді у суді перебувають обвинувальні акти стосовно директора дитячого табору, колишнього керівника Київського райвідділу Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області та інспектора цього райвідділу ДСНС.

Нагадаємо, Київським районним судом м. Одеси колишнього старшого вихователя табору «Вікторія» визнано винною у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки.

Також Наталію Цокур (Янчик) позбавлено на два роки права обіймати посади та займатися діяльністю.

Цокур (Янчик) обвинувачувалася у неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 137 КК України).

12 березня Київський районний суд Одеси продовжив утримання під вартою колишнього директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна до 11 травня.

Масштабна пожежа у таборі «Вікторія» сталася у ніч на 16 вересня 2017 року. Загорівся двоповерховий дерев'яний корпус, в якому знаходилися 42 дитини. Троє дівчаток загинули.