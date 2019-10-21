Правоохоронці протидіють браконьєрству на водоймах Одещини



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У водойми було випущено близько двох тисяч одиниць незаконно виловлених живих біоресурсів та попереджено збитків рибному господарству України на суму більше 50 000 гривень

Співробітники водної поліції, спільно з працівниками Біляївського відділу поліції та прикордонниками провели профілактичні рейди акваторіями річок Турунчук та Дністер. На їх березі правоохоронці виявили більше двохсот п’ятдесяти раколовок, ятери та сітки різної довжини.

На волю було відпущено 730 раків, а також близько десятка одиниць риби різного виду. Відомості за цими фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Крім того, на трасі «Одеса-Рені» поліцейськими задокументовано два факти незаконної перевозки водних біоресурсів. Правоохоронці випустили у водойму 1180 живих раків, а правопорушників притягли до адміністративної відповідальності за ст. 88-1 (порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах) КУпАП.





Заходи по боротьбі з незаконним виловом водних біоресурсів тривають.