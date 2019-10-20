Двох поліцейських із Одеси затримали на хабарі у 5 тисяч доларів



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Фото ДБР

Підкупних поліцейських затримали після отримання другої частини неправомірної вигоди

У Миколаєві затримали начальника та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції в м. Одесі Головного управління Нацполіції в Одеській області за вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Згідно з повідомленням, правоохоронці вимагали від громадянина 5 тис. доларів, за що обіцяли не притягати чоловіка до кримінальної відповідальності за нібито викрадення транспортного засобу.

Хабар передавали правоохоронцям через посередника – колишнього працівника поліції.

Як зазначається, підкупних поліцейських затримали після отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис. доларів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення або невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) та обрання відносно них запобіжного заходу.

Якщо їхню вину доведуть, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, повідомили про підозру у катуванні двом працівникам патрульної поліції Васильківського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.