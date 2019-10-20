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    Одеські поліцейські затримали іноземця, який переховувався від правоохоронних органів

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    Одеські поліцейські затримали іноземця, який переховувався від правоохоронних органів

    35-річний зловмисник підозрюється у крадіжці сумки з автомобіля місцевої жительки

    Після проведення досудового розслідування за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України обвинувальний акт відносно підозрюваного було направлено до суду. Але, щоб уникнути покарання, чоловік став переховуватися від правосуддя, тому і був оголошений в розшук.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    В ході операції «Мігрант» поліцейські затримали правопорушника. Наразі його доставлено до районного суду.

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