Прокуратуру Одеської області очолив полковник СБУ



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Раніше пост прокурора Одеської області займав Олег Жученко

Новий очільник прокуратури Одещини раніше працював в управлінні СБУ в Одеській області

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив керівника прокуратури Одеської області.

Про це 1 жовтня повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

«Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 30 вересня підписав наказ про призначення Максима Вихора на посаду прокурора Одеської області», - говориться у повідомленні.

За даними видання «Думська», раніше Максим Вихор працював в управлінні СБУ в Одеській області. Кар'єру зробив у відділі «К», який займається боротьбою з корупцією і оргзлочинністю. Зараз числиться в резерві СБУ. Звання - полковник.

Згідно з декларацією, Вихор одружений, виховує сина і двох дочок.

У нового прокурора є будинок площею 58 кв м і земельна ділянка 960 кв м в Голій Пристані Херсонської області.

Їздить правоохоронець на автомашині Volvo ХС60 2010 року випуску. Готівкою він зберігає 180 тисяч грн. Ще 550 тисяч грн задекларувала дружина Вихора Ольга.

Раніше пост прокурора Одеської області займав Олег Жученко. 3 вересня Рябошапка звільнив його з посади.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурором Харківщини очільника Харківської місцевої прокуратури №2 Олександра Фільчакова.