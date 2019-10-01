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    Рябошапка призначив нового прокурора Харківщини

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    <p>Олександр Фільчаков став прокурором Харківщини</p> - Рябошапка призначив нового прокурора Харківщини

    Олександр Фільчаков став прокурором Харківщини

    Раніше Фільчаков очолював Харківську місцеву прокуратуру №2

    Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурором Харківщини очільника Харківської місцевої прокуратури №2 Олександра Фільчакова.

    Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на заяву генпрокурора.

    «Наказую призначити Фільчакова Олександра Васильовича на посаду прокурора Харківської області з 1 жовтня 2019 року, звільнивши його з посади керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області», - говориться у заяві.

    Підставою звільнення є заява Фільчакова.

    Як відомо, 26 вересня Рябошапка звільнив призначеного місяць тому прокурора Харківської області Юрія Данильченка.

    До слова, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях.

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