Рябошапка призначив нового прокурора Харківщини



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Олександр Фільчаков став прокурором Харківщини

Раніше Фільчаков очолював Харківську місцеву прокуратуру №2

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурором Харківщини очільника Харківської місцевої прокуратури №2 Олександра Фільчакова.

Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на заяву генпрокурора.

«Наказую призначити Фільчакова Олександра Васильовича на посаду прокурора Харківської області з 1 жовтня 2019 року, звільнивши його з посади керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області», - говориться у заяві.

Підставою звільнення є заява Фільчакова.

Як відомо, 26 вересня Рябошапка звільнив призначеного місяць тому прокурора Харківської області Юрія Данильченка.

До слова, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях.

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