Рябошапка призначив нового прокурора Харківщини
Олександр Фільчаков став прокурором Харківщини
Раніше Фільчаков очолював Харківську місцеву прокуратуру №2
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурором Харківщини очільника Харківської місцевої прокуратури №2 Олександра Фільчакова.
Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на заяву генпрокурора.
«Наказую призначити Фільчакова Олександра Васильовича на посаду прокурора Харківської області з 1 жовтня 2019 року, звільнивши його з посади керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області», - говориться у заяві.
Підставою звільнення є заява Фільчакова.
Як відомо, 26 вересня Рябошапка звільнив призначеного місяць тому прокурора Харківської області Юрія Данильченка.
До слова, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях.