Проти капітана вантажного танкера, який сів на мілину, порушено кримінальну справу



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Прокурори обласної прокуратури повідомили про підозру капітану судна у порушенні правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту, що створило небезпеку для життя людей (ч. 1 ст. 276 КК України)

Прокурори обласної прокуратури повідомили про підозру капітану судна у порушенні правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту, що створило небезпеку для життя людей (ч. 1 ст. 276 КК України).

Про це інформує пресслужба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

З’ясовано, що у листопаді минулого року вантажний танкер під керуванням капітана, перебуваючи в Чорному морі у акваторії порту «Південний», в умовах шторму, був зірваний з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін».

Так, підозрюваний, в порушення правил безпеки мореплавства та вимог міжнародного свідоцтва про мінімальний склад екіпажу, з командою із 3-х замість 5-ти осіб, незважаючи на втрату одного з якорів, непрацездатність головних двигунів судна, відсутність палива та попередження про погіршення погодних умов, настійливо відмовився від допомоги, чим поставив під загрозу життя членів екіпажу та сторонніх осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП України в Одеській області.

Крім того, за результатами слідства прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом можливого порушення статутних правил несення прикордонної служби службовими особами Державної прикордонної служби України.

Так, прикордонники, незважаючи на встановлення технічної несправності судна у ході його огляду та серйозних порушень в документації, не вжили заходів із затримання танкера та його конвоювання в найближчий порт, що сприяло виникненню аварійної морської події (ч. 1 ст. 419 КК України).