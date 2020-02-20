Сім'ям загиблих в результаті пожежі на вулиці Троїцькій виплачується матеріальна допомога



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Департаментом фінансів перераховано ще 400 тисяч гривень матеріальної допомоги 8 сім'ям загиблих в результаті пожежі на вулиці Троїцькій

За ініціативою представників підприємств, комерційних структур та приватних осіб, які проявили бажання надати матеріальну допомогу сім’ям загиблих та особам, які постраждали внаслідок пожежі, що сталася 04 грудня 2019 року в будівлі за адресою: м.Одеса, вул. Троїцька, 25, у грудні 2019 року Одеською мерією було розпочато збір коштів до цільового фонду Одеської міської ради. Станом на 19.02.2020 року надійшло 1 351 141,57 грн.

Наприкінці 2019 року згідно з розпорядженням Одеського міського голови від 19.12.2019 року № 1232 за рахунок зазначених коштів сім’ям загиблих та особам, які постраждали внаслідок пожежі, було надано матеріальної допомоги в загальній сумі 890,0 тис. грн, з них – 8 сім’ям загиблих по 50,0 тис. грн на одну сім’ю та 31 особі, яка постраждала, - від 10,0 до 30,0 тис. грн залежно від стану важкості ушкоджень.

19 лютого поточного року департаментом фінансів Одеської міської ради перераховано 400,0 тис. грн для надання матеріальної допомоги 8 сім’ям загиблих осіб у розмірі 50,0 тис. грн на одну сім’ю.

Крім того, у 2019 році за рахунок коштів бюджету міста Одеси надано одноразову матеріальну допомогу сім’ям загиблих та особам, які постраждали внаслідок пожежі, у загальній сумі 3 490,0 тис. грн, з них(розпорядження Одеського міського голови від 10.12.2019 року № 1179):

* 15-ти сім’ям загиблих осіб у розмірі 120 000 грн на одну сім’ю з урахуванням вартості ритуальних послуг, яка перерахована виконавцям послуг, на загальну суму 1 800,0 тис.грн;

* сім’ї загиблого працівника ДСНС - 130 000 грн;

* 32 особам, що постраждали внаслідок пожежі, залежно від стану важкості ушкоджень:

легкий стан – 4 особам у розмірі 20 000 грн на одну особу на загальну суму 80,0 тис.грн ;

; середній стан – 19 особам у розмірі 40 000 грн на одну особу на загальну суму 760,0 тис.грн ;

; важкий стан – 9 особам у розмірі 80 000 грн на одну особу на загальну суму 720,0 тис.грн.

Нагадаємо, урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі назвала причину трагедії, що забрала життя 16 людей. Основною версією виникнення пожежі в коледжі Одеси вважається займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.

Раніше було опубліковано список загиблих в результаті пожежі в Одесі.