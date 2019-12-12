Протягом трьох років жінка обкрадала банк, в якому працювала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Подільські детективи припинили протиправну діяльність працівниці кредитно-фінансової установи

Протягом трьох років правопорушниця спустошила казну банку більш як на триста тисяч гривень.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Як встановили правоохоронці, громадянка мала доступ до транзитних рахунків банку, в якому працювала.

Користуючись службовим становищем, протягом 2016-2019 років вона перерахувала на особистий рахунок близько 185 тисяч гривень, після чого звільнилася.

«Легкі» гроші прийшлися жінці до душі і в 2018 році вона знову влаштувалася на попередню роботу. Використовуючи стару схему, поповнила власні статки на 132 тисячі гривень, але була викрита поліцейськими.

«Висновки судово-економічної експертизи стали підставою для оголошення підозри правопорушниці за ч. 1 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата, майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Згідно з санкцією статті їй загрожує до восьми років ув’язнення», - розповів начальник Подільського ВП Олександр Ноздратенко.