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    Протягом трьох років жінка обкрадала банк, в якому працювала

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    Протягом трьох років жінка обкрадала банк, в якому працювала

    Подільські детективи припинили протиправну діяльність працівниці кредитно-фінансової установи

    Протягом трьох років правопорушниця спустошила казну банку більш як на триста тисяч гривень.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Як встановили правоохоронці, громадянка мала доступ до транзитних рахунків банку, в якому працювала.

    Користуючись службовим становищем, протягом 2016-2019 років вона перерахувала на особистий рахунок близько 185 тисяч гривень, після чого звільнилася.

    «Легкі» гроші прийшлися жінці до душі і в 2018 році вона знову влаштувалася на попередню роботу. Використовуючи стару схему, поповнила власні статки на 132 тисячі  гривень, але була викрита поліцейськими.

    «Висновки судово-економічної експертизи стали підставою для оголошення підозри правопорушниці за ч. 1 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата, майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

    Згідно з санкцією статті їй загрожує до восьми років ув’язнення», - розповів начальник Подільського ВП Олександр Ноздратенко.

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