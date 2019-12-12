Псевдоклерк з Офісу президента втілював «сценарій фільму «Слуга народу» за 1,5 млн євро



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Василь Остафійчук, псевдоклерк Офісу президента Фото з сайту «Український вибір - Право народу»

Суд оцінив «творчий доробок» «слуг-самозванців» і арештував їх з правом внесення грошової застави

Пенсіонер Василь Онуфрійчук разом зі своїм подільником вирішив за 1,5 млн євро реалізувати «сценарій для фільму «Слуга народу», пообіцявши бізнесвумен з Полтавщини прилаштувати до списку однієї з парламентських партій.

Про це йдеться у матеріалі «Главкому» «1,5 млн євро за мандат. Зухвалі шахраї втілили в життя «сценарій фільму «Слуга народу».

Зазначається, що провідником шахрайської схеми виступив голова громадської організації «Ми – народ України», раніше судимий Остафійчук.

«Зловмисник представився працівником Офісу президента України і запропонував жінці отримати мандат народного депутата від політичної партії «Слуга народу», - йдеться у статті.

Правоохоронці повідомили, що частину суми – 750 тис. євро - бізнесвумен мала віддати відразу, а другу половину вже після працевлаштування до парламенту.

Під час отримання хабара Онуфрійчука разом з його подільником заарештували правоохоронці. Затримання організованої злочинної групи, саме так її охрестили силовики, відбулось у кінці листопада.

Під час обрання міри запобіжного заходу Василь Остафійчук заявив про необґрунтованість повідомленої підозри. Діяч стверджував, що протиправних дій не вчиняв, адже таким чином він зі своїм подільником втілювали сценарій для фільму «Слуга народу»!

«Суд оцінив «творчий доробок» «слуг-самозванців» і арештував їх з правом внесення грошової застави», - повідомляється у матеріалі.

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