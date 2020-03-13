Проводиться капремонт Морського ліцею Одеси



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У Суворовському районі Одеси проводиться капремонт Морського ліцею - школи №24

В Одеському навчально-виховному комплексі «Морський ліцей - школа №24 I-III ступенів», розташованому на вул. Академіка Заболотного, 38а, проводиться капітальний ремонт.

Проєктом передбачені капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі, а також благоустрій території.

Наразі відремонтовано покрівлю навчального закладу, виконуються роботи із влаштування вентильованого фасаду і заміни вікон на нові, енергозберігаючі. Крім того, проводиться ремонт вхідних ґанків у будівлю.

На прилеглій території відновлено баскетбольний майданчик, частково виконані і тривають роботи з благоустрою території.

Термін закінчення робіт за договором - кінець 2020 року, проте планується завершити їх раніше, до вересня поточного року.

Замовником робіт виступає управління капітального будівництва Одеської міської ради.