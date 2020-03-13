Проводиться капремонт Морського ліцею Одеси
У Суворовському районі Одеси проводиться капремонт Морського ліцею - школи №24
В Одеському навчально-виховному комплексі «Морський ліцей - школа №24 I-III ступенів», розташованому на вул. Академіка Заболотного, 38а, проводиться капітальний ремонт.
Проєктом передбачені капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі, а також благоустрій території.
Наразі відремонтовано покрівлю навчального закладу, виконуються роботи із влаштування вентильованого фасаду і заміни вікон на нові, енергозберігаючі. Крім того, проводиться ремонт вхідних ґанків у будівлю.
На прилеглій території відновлено баскетбольний майданчик, частково виконані і тривають роботи з благоустрою території.
Термін закінчення робіт за договором - кінець 2020 року, проте планується завершити їх раніше, до вересня поточного року.
Замовником робіт виступає управління капітального будівництва Одеської міської ради.
Одеський НВК №24 - єдиний в Україні навчальний заклад морського профілю для школярів.
У НВК №24 з 8-го класу працює Морський Ліцей. Крім основних предметів, учні Морського ліцею додатково вивчають предмети: навігацію, морське право, морську географію, морехідну астрономію, англійську мову для моряків, історію мореплавання, морські судна та їх обладнання, ОБЖ на море.