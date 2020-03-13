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    Проводиться капремонт Морського ліцею Одеси

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    Проводиться капремонт Морського ліцею Одеси

    У Суворовському районі Одеси проводиться капремонт Морського ліцею - школи №24

    В Одеському навчально-виховному комплексі «Морський ліцей - школа №24 I-III ступенів», розташованому на вул. Академіка Заболотного, 38а, проводиться капітальний ремонт.

    Проєктом передбачені капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі, а також благоустрій території.

    Наразі відремонтовано покрівлю навчального закладу, виконуються роботи із влаштування вентильованого фасаду і заміни вікон на нові, енергозберігаючі. Крім того, проводиться ремонт вхідних ґанків у будівлю.

    На прилеглій території відновлено баскетбольний майданчик, частково виконані і тривають роботи з благоустрою території.

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    Проводиться капремонт Морського ліцею Одеси
    Проводиться капремонт Морського ліцею Одеси
    Проводиться капремонт Морського ліцею Одеси
    Проводиться капремонт Морського ліцею Одеси
    Проводиться капремонт Морського ліцею Одеси
    Проводиться капремонт Морського ліцею Одеси

    Термін закінчення робіт за договором - кінець 2020 року, проте планується завершити їх раніше, до вересня поточного року.

    Замовником робіт виступає управління капітального будівництва Одеської міської ради.

    Одеський НВК №24 - єдиний в Україні навчальний заклад морського профілю для школярів. 

    У НВК №24 з 8-го класу працює Морський Ліцей. Крім основних предметів, учні Морського ліцею додатково вивчають предмети: навігацію, морське право, морську географію, морехідну астрономію, англійську мову для моряків, історію мореплавання, морські судна та їх обладнання, ОБЖ на море.

    Одеса школа благоустрій ремонт
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