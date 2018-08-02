Біологічна бомба: узбіччя одеських трас заросли небезпечною амброзією, за ними ніхто не стежить



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В Одеській області на узбіччі багатьох трас зарості небезпечних бур'янів - амброзії

Спочатку депутати намагалися розібратися, як бути з тією територією області, де вздовж полів і просто на міських вулицях масово розмножується амброзія полинолиста.

За словами глави регіонального Геокадастру Марини Савченко, законодавчо не визначено покарання за бур'яни за межами міст і сіл. Тому нікого оштрафувати за те, що область заполонила амброзія, неможливо. Сама кричуща ситуація виникала на узбіччях трас.

Узбіччя траси Одеса - Рені від Одеси до Маяк усіяні амброзією. Я дзвонив в Службу автодоріг, і ніхто нічого не робить. Узбіччя 8 метрів від траси в обидві сторони на балансі шляховиків. САД повинен виконувати свої зобов'язання, - зазначив глава Біляївської ОТГ Михайло Бухтіяров.

У той же час відповідальність за небезпечний бур'ян, який незабаром зацвіте і принесе серйозної шкоди здоров'ю, ніхто нести не буде. Адже карати можна лише за порушення правил благоустрою, а їх дії поширюються тільки на населені пункти. Щоб виправити ситуацію на трасах депутати вирішили викликати на наступне засідання главу Одеського Облавтодору Олега Вариводу.

Відзначимо, що сам Олег Варивода розповів, що проблеми з експлуатаційним утриманням доріг дійсно існують, так як підрядники не хочуть займатися цим питанням. У підсумку, в районах шукають відповідні організації, які вирішили б це питання, але торги регулярно зриваються.

Тендери зриваються, так як неактивно подаються учасники, - зазначив він.

Зокрема, для Біляївського району вони зірвалися в травні нинішнього року. Заява про намір укласти договір з ТОВ "Тірас" за 10,5 млн грн опублікована було тільки сьогодні, 1 серпня.

Амброзія - один з найнебезпечніших бур'янів, який згубно впливає на організм людини. Ця рослина однорічна. Її зовнішній вигляд нагадує коноплю, а в деяких випадках гіркий полин. Насіння амброзії швидко розноситься вітром на відстань до 5 км. Особливо небезпечний бур'ян для людей, які страждають на амброзійний поліноз.

Пилок амброзії, потрапивши в дихальні органи людини, викликає сльозоточивість, також погіршується зір, підвищується температура тіла, з'являється кашель, головний біль, слабкість. У найбільш чутливих людей амброзія може спровокувати навіть напади астми.

Щоб уберегти себе від шкідливого впливу, бажано до початку цвітіння вирвати з коренем всі поодинокі рослини на своїй ділянці. Якщо бур'янів занадто багато, їх доведеться скошувати кілька разів. У польових умовах, як правило, застосовуються хімічні методи боротьби з амброзією. Але обробку гербіцидами можна проводити на відстані не менше 1,5 км від населених пунктів.

Джерело: usionline.com