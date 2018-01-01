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    СБУ викрила на Одещині антиукраїнського агітатора у соцмережах

    Мешканець Білгорода-Дністровського популяризував терористичні організації ОРДЛО
    Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Білгорода-Дністровського, який через соціальні мережі поширював антиукраїнські матеріали. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Правоохоронці встановили, що зловмисник пропагував на персональних сторінках у заборонених російських соцмережах заклики до зміни державного кордону і
    • Сьогодні, 00:28
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    Мешканець Білгорода-Дністровського популяризував терористичні організації ОРДЛО

    Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Білгорода-Дністровського, який через соціальні мережі поширював антиукраїнські матеріали.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що зловмисник пропагував на персональних сторінках у заборонених російських соцмережах заклики до зміни державного кордону і конституційного ладу України, а також популяризував терористичні організації ОРДЛО», - йдеться у повідомленні.

    За даними спецслужби, під час обшуку за місцем проживання зловмисника оперативники виявили мобільні гаджети та комп'ютерне обладнання із матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Чоловіку оголошено про підозру.

    Триває досудове слідство.

    СБУ Одещина ОРДЛО слідство соціальні мережі
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