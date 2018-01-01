СБУ викрила на Одещині антиукраїнського агітатора у соцмережах

Мешканець Білгорода-Дністровського популяризував терористичні організації ОРДЛО

Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Білгорода-Дністровського, який через соціальні мережі поширював антиукраїнські матеріали.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що зловмисник пропагував на персональних сторінках у заборонених російських соцмережах заклики до зміни державного кордону і конституційного ладу України, а також популяризував терористичні організації ОРДЛО», - йдеться у повідомленні.

За даними спецслужби, під час обшуку за місцем проживання зловмисника оперативники виявили мобільні гаджети та комп'ютерне обладнання із матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Чоловіку оголошено про підозру.

Триває досудове слідство.