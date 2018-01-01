СБУ викрила на Одещині антиукраїнського агітатора у соцмережах
- Сьогодні, 00:28
-
Розсилка
Мешканець Білгорода-Дністровського популяризував терористичні організації ОРДЛО
Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Білгорода-Дністровського, який через соціальні мережі поширював антиукраїнські матеріали.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Правоохоронці встановили, що зловмисник пропагував на персональних сторінках у заборонених російських соцмережах заклики до зміни державного кордону і конституційного ладу України, а також популяризував терористичні організації ОРДЛО», - йдеться у повідомленні.
За даними спецслужби, під час обшуку за місцем проживання зловмисника оперативники виявили мобільні гаджети та комп'ютерне обладнання із матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.
Триває досудове слідство.