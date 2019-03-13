СБУ викрила одеситку-«телефонну терористку»

Жінці загрожує покарання до шесті років позбавлення волі

Співробітники СБ України спільно з поліцією викрили особу, яка здійснила завідомо неправдиве повідомлення із погрозами терористичного характеру в Одесі.

Про це інформує прес-служба СБУ в Одеській області, повідомляє «Главком».

Правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка із хуліганських мотивів повідомила про мінування одного з супермаркетів міста.

Після ретельного обстеження вказаного об`єкта та прилеглої до нього території вибухових пристроїв та речовин виявлено не було. «Жартівниці» оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Тож не зайвим буде нагадати, що такі «пустощі» не лишаються безкарними та загрожують позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено терміном від чотирьох до восьми років.

«Телефонним терористам» також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.