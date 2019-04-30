  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Середньовічний фестиваль стартує в Акерманській фортеці

    • Розсилка
    Середньовічний фестиваль стартує в Акерманській фортеці

    Фестиваль триватиме два дні

    Жителів Білгорода-Дністровського та гостей древнього міста очікує яскраве свято - в Акерманській фортеці з 30 квітня по 1 травня пройде середньовічний фестиваль «Білий Бастіон-2019».

    Як повідомили в КП «Фортеця», всіх відвідувачів фортеці чекають незабутні два дні справжнього середньовіччя, де історична автентичність і сучасні майстри мистецтва будуть возз'єднуватися в одне ціле.

    Гостей очікують лицарський турнір з герольдами, регаліями і т.д., майстер-класи з танців, виступи творчих колективів, штурм фортеці з театралізованим сюжетом, з масовими битвами (в автентичному середньовічному військовому таборі використовують артилерію і облогові засоби). За традицією будуть виступи музичних колективів.

    Читайте також

    Відвідувачів фестивалю чекають ярмарок майстрів-ремісників, зони розваг і інтерактивів, дитячий майданчик. У корчмі середньовічної кухні «Хмільний Гусь» до послуг бажаючих різноманіття кухні і частувань, фуд-корт (страви, приготовані на вогні). Любителів коней чекає кінний двір.

    Додамо, вартість квитка для дітей - 80 грн., Для дорослих-150 грн.

    Джерело: topor.od.ua

    Читайте також
    Одещина ярмарок фестиваль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ