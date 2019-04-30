Середньовічний фестиваль стартує в Акерманській фортеці



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Фестиваль триватиме два дні

Жителів Білгорода-Дністровського та гостей древнього міста очікує яскраве свято - в Акерманській фортеці з 30 квітня по 1 травня пройде середньовічний фестиваль «Білий Бастіон-2019».

Як повідомили в КП «Фортеця», всіх відвідувачів фортеці чекають незабутні два дні справжнього середньовіччя, де історична автентичність і сучасні майстри мистецтва будуть возз'єднуватися в одне ціле.

Гостей очікують лицарський турнір з герольдами, регаліями і т.д., майстер-класи з танців, виступи творчих колективів, штурм фортеці з театралізованим сюжетом, з масовими битвами (в автентичному середньовічному військовому таборі використовують артилерію і облогові засоби). За традицією будуть виступи музичних колективів.

Відвідувачів фестивалю чекають ярмарок майстрів-ремісників, зони розваг і інтерактивів, дитячий майданчик. У корчмі середньовічної кухні «Хмільний Гусь» до послуг бажаючих різноманіття кухні і частувань, фуд-корт (страви, приготовані на вогні). Любителів коней чекає кінний двір.

Додамо, вартість квитка для дітей - 80 грн., Для дорослих-150 грн.

Джерело: topor.od.ua