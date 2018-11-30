систему цивільного захисту на Одещині переводять на посилений режим



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Введення воєного стону в Україні

Єдину систему цивільного захисту переводять на роботу в умовах особливого періоду. Підготовка до такого режиму передбачає командно-штабні навчання, які відбудуться вже наступного тижня. Про це стало відомо під час засідання оперативного штабу ДСНС під головуванням віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка.

Про це інформує прес-служба Одеської ОДА, повідомляє «Главком».

«Зараз ми працюємо над затвердженням плану заходів, який дозволить підготувати всі необхідні підрозділи та об’єкти”, — підкреслив Геннадій Зубко. Він також додав, що право проводити перевірки об’єктів цивільного захисту надано Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Участь у роботі оперативного штабу ДСНС взяв голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. Під час засідання окремо було наголошено, що переведення єдиної системи цивільного захисту на особливий режим не позначиться на звичайному житті українців.

Зазначимо, воєнний стан введено виключно в областях, що розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону і вздовж узбережжя Азовського та Чорного морів. Це, як і забезпечення готовності до виконання завдань із захисту населення, реакція на загрозу з боку Російської Федерації.