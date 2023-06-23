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Скандал з одеським військкомом Борисовим: ЗСУ озвучили результат розслідування

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандал з одеським військкомом Борисовим: ЗСУ озвучили результат розслідування
Військовий комісар Одеської області Євген Борисов
фото з відкритих джерел

Службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення від посади військкома Євгена Борисова

Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов, підозрюваний у корупції, виїжджав наприкінці грудня 2022 року до Іспанії на законних підставах і вже повернувся до своїх обов'язків. Про це 22 червня в ефірі програми Свобода Live заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Наразі було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо», – сказала керівниця пресцентру.

За її словами, військовий функціонер, надавши всі необхідні документи, «виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування».

Наталія Гуменюк також повідомила, що нині Євген Борисов продовжує виконувати свої обовʼязки, оскільки службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення від посади.

Нагадаємо, що нещодавно військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Нещодавно журналісти з'ясували, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Теги: Одеса скандал розслідування

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