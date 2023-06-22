«Я про це не знаю». Одеський військком «забув» про розкішну віллу в Іспанії за €3 млн

Військовий комісар Євген Борисов запевняв журналістів, що не пам’ятає, чи купувала його родина маєток на іспанському узбережжі

Родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії, йдеться у розслідуванні «Української правди».

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Через два місяці після того, як журналісти з'ясували, що у родини військкома Борисова з'явилась вілла в Іспанії за понад €3 млн, у його дружини – офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, а також кілька дорогих автівок. Витяги з іспанського реєстру свідчать, що офіс і вілла досі записані на родину Борисова.

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Окрім цього з'ясувалося, що електричний автомобіль В класу марки Mercedes 2022 року, який помітили біля маєтка одеського воєнкома, зареєстрований на матір Борисова (як і розкішна вілла). Зазначимо, що вартість такої автівки стартує від $100 тис.

У кількох кілометрах від котеджного містечка Сіера Бланка розташовується центральний проспект Марбельї з найдорожчими ресторанами, магазинами та пятизірковими готелями. Саме там розташовується офісне приміщення, яке родина військового комісара придбала на початку 2023 року.

Офіс дружини Борисова на центральній вулиці Марбельї скріншот

Крім того, у одеського воєнкома вже у цьому році з'явився ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023-ого року. Зареєстроване авто на тещу Борисова. Авто вартістю близько $100 тис. – це вже третє авто, яке з'явилось у власності родини одеського військового комісара за час великої війни. Загальна вартість такого автопарку становить близько півмільйона доларів.

Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, у телефонній розмові з журналістами спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею, а він не «влазить» у ці справи. Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією. Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона продала стару автівку і купила собі Land Cruiser.

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Витяги з іспанського реєстру скріншот

Крім того, за кермом одного із автомобілів родини Борисова в Іспанії журналісти помітили рідного брата водія Борисова, співробітника Одеського Обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Ніколаєва. Ігоря Ніколаєва, молодшого брата водія Борисова в Одесі, помітили за кермом автівки матері одеського військового комісара. Він слідкував за автікою знімальної групи. Ніколаєв-старший також намагався запевнити, що не знає, що його брат робить в Іспанії, але він може покинути територію країни, бо є «інвалідом».

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За даними джерел ЗМІ у прикордонній службі, Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт лише у 2022 році, уже під час повномасштабного вторгнення. І наразі вже двічі залишав країну. Вперше на чотири місяці, і вдруге – на п'ять.

Нагадаємо, що нещодавно військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Як відомо, військового комісара Одеської області, полковника Євгена Борисова 2 квітня 2022 року нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Відомо, що цю нагороду він отримав, поки лежав в госпіталі. А опинився в медичному закладі ще до війни і не отримав жодної бойової травми. Також відомо, що за 50 днів з моменту повномасштабного вторгнення і до 2 квітня, він не брав участі у жодному завданні і не мав відношення до бойових дій.