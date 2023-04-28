Вілла в Іспанії за €4 млн та розкішне авто: одеський військком втрапив у скандал

Євген Борисов восени ввіз у країну преміальний автомобіль, а видав його за гуманітарну допомогу

Військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Ексдепутат Верховної Ради Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі звинуватив військкома в тому, що той витрачає мільйони євро на нерухомість в Європі та елітні авто.

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Йдеться, зокрема, про те, що Борисов буцімто для своєї матері-пенсіонерки придбав віллу в Марбельї (Іспанія) за майже €4 млн. Також військком придбав там офіс вартістю до €2 млн й оформив документи на дружину.

Вілла одеського військкома Фото: Ігор Мосійчук / Telegram

«Варто зазначити, що мати військового комісара – пенсіонерка Борисова Надія Семенівна, є засновником і бенефіціаром ТОВ «Юг» – підприємства, чистий прибуток якого у довоєнний час становив трохи більше 800 тис. грн на рік на трьох засновників, таким чином, щоб накопичити на придбання вказаної елітної нерухомості за кордоном, їй потрібно було працювати 33 роки!» – написав Мосійчук.

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Екснардеп також стверджує, що одеський військком відпочивав у Марбельї від 22.12.2022 р. до 18.01.2023 р., під час дії воєнного стану в Україні.

Відео, який вигляд має розкішна вілла зсередини, можна побачити на YouTube-каналі агенції нерухомості Drumelia.

Також екснардеп повідомив, що Євген Борисов придбав у Європі дорогий позашляховик та задокументував його як «гуманітарну допомогу». За його даними, Борисов завіз з-за кордону Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску вартістю 10 млн грн та оформив на свою дружину.

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Авто одеського військкома в Іспанії Фото: Ігор Мосійчук / Telegram

За словами ексдепутата, фірма дружини Борисова і його машини зареєстровані на військкомат.

«Продавав «білі квитки», крав на забезпеченні військових, син працює в Одеському управлінні СБУ. 5 тис. «білий квиток» коштував... Умовно кажучи, 2 тис. одеситів, які купили «білий квиток», віддали від €5 до 10 тис., і він заробив 10-20 млн», – зазначив Мосійчук і додав, що охочих могло бути значно більше, ніж 2 тис..

Екснардеп також повідомив, що особисто передав до Національного антикорупційного бюро України матеріали щодо можливих корупційних зловживань одеського військкома.

Зазначимо, що Борисов працює у Малиновському центрі комплектування, який наробив найбільше галасу з мобілізацією. Доки в Одесі триває мобілізація, а виїзд за кордон для чоловіків заборонено, сам військком часто відвідує у Європі дружину.

Як відомо, військового комісара Одеської області, полковника Євгена Борисова 2 квітня 2022 року нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Відомо, що цю нагороду він отримав, поки лежав в госпіталі. А опинився в медичному закладі ще до війни і не отримав жодної бойової травми. Також відомо, що за 50 днів з моменту повномасштабного вторгнення і до 2 квітня, він не брав участі у жодному завданні і не мав відношення до бойових дій.

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До слова, раніше іншого воєнкома з Одещини, який танцював на вечірці під «Алкоголичку», відправили в бойовий підрозділ.

Нагадаємо, взимку мережею розлетілося відео, на якому було зафіксоване жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки в Одесі. Через цей інцидент призначили службову перевірку.