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    Сміття після дня народження Чорноморська прибирали 7 годин

    Після свята вивезено більше 12 кубічних метрів сміття
    Після народних гулянь в День міста двірникам КП «ГУЖКГ» знадобилося 2 ранку для того, щоб прибрати весь накопичився сміття. Прилеглу територію до Палацу спорту «Юність» почали приводити в порядок вже з 5 ранку 29 квітня. Зелені зони, пішохідні доріжки, площа перед спорткомплексом були встелені побутовими відходами. Щоб
    • Сьогодні, 13:34
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    Після свята вивезено більше 12 кубічних метрів сміття

    Після народних гулянь в День міста двірникам КП «ГУЖКГ» знадобилося 2 ранку для того, щоб прибрати весь накопичився сміття.

    Прилеглу територію до Палацу спорту «Юність» почали приводити в порядок вже з 5 ранку 29 квітня. Зелені зони, пішохідні доріжки, площа перед спорткомплексом були встелені побутовими відходами.

    Щоб прибрати всі наслідки гулянь двірникам потрібен був ще субота - прибирання проводилася з 5:30 до 9 ранку.

    Після свята вивезено більше 12 кубічних метрів сміття. Ще стільки ж залишили після себе любителі шашликів на території Центрального міського пляжу в День праці.

    Джерело: 04868.com.ua

    свята сміття Одещина
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