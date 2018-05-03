Сміття після дня народження Чорноморська прибирали 7 годин
- Сьогодні, 13:34
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Після свята вивезено більше 12 кубічних метрів сміття
Після народних гулянь в День міста двірникам КП «ГУЖКГ» знадобилося 2 ранку для того, щоб прибрати весь накопичився сміття.
Прилеглу територію до Палацу спорту «Юність» почали приводити в порядок вже з 5 ранку 29 квітня. Зелені зони, пішохідні доріжки, площа перед спорткомплексом були встелені побутовими відходами.
Щоб прибрати всі наслідки гулянь двірникам потрібен був ще субота - прибирання проводилася з 5:30 до 9 ранку.
Після свята вивезено більше 12 кубічних метрів сміття. Ще стільки ж залишили після себе любителі шашликів на території Центрального міського пляжу в День праці.
Джерело: 04868.com.ua