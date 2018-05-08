Собака одеської вчительки загризла кота

Жінку вже звільнили

Вчительку однієї з місцевих шкіл в Одесі звільнили через напад її собаки на бездомного кота. Про це повідомляють в департаменті освіти і науки Одеської міськради. Подія трапилася 3 травня на вулиці Краснова. За словами очевидців, близько 18: 15-18: 30 жінка гуляла з твариною без намордника. Собака напала на кішку, яка спала в траві. Господиня ніяк



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Жінку вже звільнили

Вчительку однієї з місцевих шкіл в Одесі звільнили через напад її собаки на бездомного кота. Про це повідомляють в департаменті освіти і науки Одеської міськради.

Подія трапилася 3 травня на вулиці Краснова. За словами очевидців, близько 18: 15-18: 30 жінка гуляла з твариною без намордника. Собака напала на кішку, яка спала в траві. Господиня ніяк не відреагувала на агресію вихованця і не спробувала перешкодити домашньому вихованцю. Про це повідомляє учасник волонтерської групи Animal-SOS-Odessa Олена плескіт на своїй сторінці в Facebook.

«Малятко спала в травичці і просто не встигла втекти, хватка собаки виявилася смертельною, а господиня стояла і спокійно дивилася на все. Її буквально відбили у собаки ногами повз проходять люди. Вона змогла тільки відповзти до будки охоронців, де її завжди годували. Жінка повинна нести відповідальність за свої вчинки», - пише активістка.

Джерело: Пушкинская.net