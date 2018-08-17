Суд присудив штраф хулігану, який помочився на колесо поліцейського автомобіля



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Суд визнав хлопця винним у хуліганстві

До штрафу в розмірі 8500 грн засудив Біляївський районний суд Одеської області хулігана, який помочився на колесо поліцейського автомобіля. Таке рішення суд прийняв на днях, а інцидент, про який йде мова, стався 6 травня 2017 року. Про це пише «Думська».

Того дня рано вранці співробітники Біляївського КП «Наш дім» прибули на центральну площу міста, щоб зловити собаку, що покусала дитину. Помістивши тварину до клітки, комунальники зібралися було їхати, але до них підійшла група не дуже тверезих хлопців. Вони зажадали негайно звільнити тварину, яка належить одному з них. Гицлі відмовилися і викликали поліцію.

Коли правоохоронці прибули, один з хлопців, не реагуючи на зауваження, підійшов до їх «Мазди» і почав справляти малу природню потребу на переднє колесо. Поліцейським довелося його затримати.

За версією самого дебошира, собака належить його товаришеві і напередодні втекла з дому. Вони її розшукували і знайшли вже в клітці «Нашого дому». Коли приїхали поліцейські, у нього виникла гостра необхідність помочитися, що він і зробив на автомобіль, який був поруч. Свою поведінку дебошир пояснив алкогольним сп'янінням.

У підсумку йому повідомили про підозру в хуліганстві (частина 1 ст. 296 КК України). 10 серпня суд визнав його винним і засудив до штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.