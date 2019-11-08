Суд зобов’язав Держказначейство сплати одеському підприємцеві 200 тис. грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За незаконне притягнення до кримінальної відповідальності

Підприємець у суді позивався до Державної казначейської служби України, Головного управління Національної поліції в Одеській області та прокуратури Одеської області, і домігся відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними діями силових органів.

Вироком Київського райсуду він був визнаний невинним у скоєнні злочину і виправданий за недоведеністю пред'явленого обвинувачення. Колегія суддів Апеляційного суду Одеської області вирок залишила без змін.

Внаслідок незаконних дій відповідачів підприємець більше року незаконно притягувався до кримінальної відповідальності. Чоловік був позбавлений можливості вільно виїжджати з постійного місця проживання, його репутації як бізнесмена було завдано шкоди.

Також через дії відповідачів зазнали душевних страждань члени його родини.

Дослідивши матеріали справи, суд частково задовольнив позовні вимоги підприємця.

Зокрема, вирішив стягнути з Державної казначейської служби України на користь позивача: моральної шкоди - 100 тисяч гривень, матеріальні втрати - 110 тисяч гривень, витрат на юридичну допомогу - 12,6 тисячі гривень.

Джерело: УНІАН